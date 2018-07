Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Didattica ed alta tecnologia diventano tutt'uno, così la Sapienza entra nel futuro dell'insegnamento mondiale. Sbarcano nel primo ateneo della Capitale i manichini a sembianze umane perfettamente ricostruite, i pazienti virtuali e le simulazioni di emergenza, oltre a laboratori all'avanguardia, grazie al contributo della Fondazione Roma che, in 3 anni, ha stanziato i 5,9 milioni di euro. Sono stati creati infatti ambienti simulati che offrono la possibilità di fare training in condizioni prive di rischio o di rischio controllato, per aiutare gli studenti a prendere decisioni autonome e nell'immediato in diversi ambiti, dalla fisica all'architettura, dalla medicina alla geologia. Le rispettive sedi universitarie, infatti, hanno i nuovi laboratori ad alta tecnologia in cui si realizzano simulazioni delle pratiche mediche in situazioni di crisi o di emergenza e la Biblioteca automatizzata di Architettura. Nei tre centri di simulazione e addestramento, a disposizione di oltre 20 mila studenti nei Poli di formazione in ambito medico della Sapienza, Policlinico Umberto I, Policlinico Sant'Andrea e Polo di Latina, gli studenti verranno istruiti anche tramite simulazioni su «pazienti virtuali» collegati a monitor per valutare l'adeguatezza degli interventi effettuati. Soddisfatto il Rettore gaudio: «Assistiamo ad un cambiamento epocale».(L. Loi.)