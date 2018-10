Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dicono di limitarsi a «chiamare la polizia». Eppure fanno parte delle ronde in azione nel quartiere San Lorenzo. «Ci hanno chiamato da un pub - racconta infatti Valerio, uno dei componenti delle ronde di zona - dove uno straniero infastidiva le ragazze che stavano andando a scuola. Abbiamo chiamato la polizia ed è stato bloccato».Valerio ha un corpo palestrato e pieno di tatuaggi: «Siamo una decina di persone. I giustizieri - dice ridendo -. Ma non abbiamo mai contatti, ci limitiamo a chiamare la polizia». Di sicuro non sono nate in conseguenza della morte della sedicenne drogata e stuprata nel palazzo abbandonato: «Ci occupiamo di difendere gli abitanti del quartiere e lo facciamo da 5/6 anni - conferma Valerio -. Non siamo razzisti finché non ci rompono le scatole». Ci tiene a sottolineare che il suo gruppo non c'entra nulla con il Comitato di quartiere: «Quelli si occupano di panchine». Sulla visita del ministro dell'Interno Matteo Salvini nel quartiere commenta: «Noi stiamo con Salvini, quelli che lo hanno contestato non abitavano certo qui».