Diceva Freddie Mercury, «I won't be a rock star. I will be a legend. Non diventerò una rockstar. Diventerò una leggenda». Un'immortalità, quella del re dei Queen, guadagnata con la sua voce potente, il suo carisma, la sua esuberante presenza scenica. Il 5 settembre, per quello che sarebbe stato il suo 72° compleanno, l'Hard Rock Cafe gli dedica Freddie for a day, un'intera giornata di festeggiamenti con musica, concerti, contest, quiz, menu a tema e una raccolta fondi attraverso la vendita dei mitici baffi alla Freddie e della spilla in edizione limitata, a sostegno del Mercury Phoenix Trust, per la ricerca contro l'AIDS e l'HIV. Così mentre il risto-museo di via Veneto proporrà ai fan un menu ispirato alla musica dei Queen, staff e ospiti, invitati a indossare capi in stile Freddie, parteciperanno a un contest per il miglior travestimento, e potranno posare nell'angolo photo-shooting accanto alla torta celebrativa.Ad accompagnare poi la serata, presentata da Fabio Arboit di Radio Capital, la live music di due cover band dei Queen, gli Everqueen e i Queenrocks, e la partecipazione del pubblico a un rock quiz, con premi offerti dalla Universal Music Italia. «Freddie Mercury è stato un cantante, un compositore e un produttore discografico leggendario, e siamo onorati di proseguire questa collaborazione con il Mercury Phoenix Trust attraverso il Freddie for a Day», afferma Stephen Judge, presidente Cafe Operations di Hard Rock International. Anche il cinema omaggerà a novembre l'artista di Zanzibar, con l'uscita della pellicola Bohemian Rhapsody, interpretatata da Rami Malek, che racconterà l'epopea della band e del suo straordinario frontman. (S. San.)Via Vittorio Veneto 62/a - Dalle ore 9,30 alle 23,55 - Info e prenotazioni 064203051