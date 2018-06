Diario (M5S): «È stato un errore in un momento di confusione»

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angelo Diario è uno dei tanti consiglieri del Movimento Cinque Stelle che hanno votato a favore della mozione per intitolare una via a Almirante.Come si è arrivati a votare quella mozione?«Era il primo Consiglio dopo gli arresti nell'ambito dell'inchiesta sullo stadio della Roma e per oltre due ore abbiamo parlato solo di questo. La capigruppo, poi, aveva deciso di mettere in votazione proposte di delibera sui debiti fuori bilancio, rinviando le mozioni alla seduta successiva. Invece, alla fine, su richiesta di FdI, è andata in votazione prima delle delibere che ci aspettavamo questa mozione. È stata votata in un momento di confusione. Un'ulteriore difficoltà, in quel momento concitato, è stata per noi l'assenza del capogruppo. Ferrara, infatti, si era autosospeso da pochissimo».Quindi ammettete l'errore?«Certo, ne siamo consapevoli e dispiaciuti. Purtroppo sono cose che possono accadere. Ricordo che nella precedente consiliatura la maggioranza di centrosinistra sbagliò a votare e bocciò un documento propedeutico al bilancio».Tra di voi e con la sindaca questo ha creato delle frizioni?«No, assolutamente, ci siamo subito chiariti. E ora siamo tutti compatti nel portare avanti la nuova mozione». (P.LoM.)