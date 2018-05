Diagnosi sbagliata, muore a 2 anni

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Domenico ZurloUna bimba di due anni strappata alle braccia dei suoi genitori da una diagnosi sbagliata. Fa discutere il caso della bambina morta sabato scorso all'ospedale Regina Margherita di Torino, stroncata da un'emorragia cerebrale: la Procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti, ieri sul corpicino della piccola è stata eseguita l'autopsia.La bambina, che abitava a Collegno, da qualche giorno vomitava e si rifiutava di mangiare: ma quando i genitori l'hanno portata in ospedale a Rivoli per saperne di più, i medici hanno sottovalutato il suo malessere pensando ad una gastrite. La piccola è stata visitata e gestita come uno dei frequenti episodi di gastrite virale che si presentano quotidianamente, si legge in una nota ufficiale dell'AslTo3. Nessun sospetto, da parte dei camici bianchi, riguardo ad una caduta dal lettino avvenuta due giorni prima (che la madre aveva raccontato) e che le aveva lasciato un evidente livido sulla fronte.Il giorno dopo alla dimissioni, il peggioramento e il ritorno al pronto soccorso dello stesso ospedale. La bimba viene descritta dal pediatra di guardia come vigile, ma abbattuta e poco reattiva. Compare un nuovo ematoma della radice del naso - si legge ancora nella nota - e iporeattività neurologica. Sintomi che portano i medici a trasferirla d'urgenza al Regina Margherita di Torino, dove però arriva già in coma e non riprende più coscienza, fino a spegnersi nella notte. I genitori, distrutti, non si danno pace: perché dimettere la piccola anziché trattenerla, dato il quadro clinico quantomeno sospetto?L'esame autoptico potrà stabilire se l'emorragia cerebrale che ha causato la morte della bimba sia effettivamente legata a quella caduta dal letto. Ma non sono tempi facili per l'ospedale di Rivoli, che finisce così per la terza volta nella bufera per presunti casi di malasanità: lo scorso 28 aprile un neonato è morto dopo il parto, mentre di pochi giorni prima era la notizia dell'amputazione di un braccio ad una donna di 46 anni dopo un intervento di routine al tunnel carpale.riproduzione riservata ®