Diagnosi precoce arma decisiva

Antonio Caperna

MILANO- Reagire per tempo è fondamentale per la diagnosi di Atrofia Muscolare Spinale (SMA), una malattia che colpisce nel mondo circa un neonato su diecimila ed è la prima causa genetica di mortalità infantile. In Italia si contano circa 960 pazienti e la maggior parte è under 16 anni, benchè ci siano anche casi con l'insorgenza in età adulta. Solo accorgendosi dei primi segni della malattia è possibile effettuare una presa in carico efficiente e intraprendere le cure con la massima efficacia possibile. La diagnosi definitiva, dopo un'attenta valutazione della storia clinica familiare, arriva con uno specifico esame del sangue di genetica molecolare in grado di rilevare la mutazione del gene SMN1. Prima ci si rivolge al proprio medico o specialista, migliori saranno le possibilità di intervenire nella storia naturale della malattia. L'Atrofia Muscolare Spinale (info: ) è causata dalla perdita o dal difetto del gene SMN1, che causa la produzione insufficiente della proteina SMN, fondamentale per la sopravvivenza dei motoneuroni, cellule presenti nel midollo spinale deputate al controllo della muscolatura volontaria. Di conseguenza, la SMA provoca debolezza muscolare e atrofia progressive, rendendo difficili o impossibili funzioni vitali come deglutire o tenere la testa dritta. La malattia si manifesta solo se entrambi i genitori sono portatori del gene responsabile: in questo caso, la probabilità che il gene venga trasmesso al nascituro rendendolo affetto da SMA è del 25%. La gravita e correlata alla quantità della proteina SMN prodotta; in base alla severità della sintomatologia e all'età di esordio, se ne distinguono 4 tipi. La SMA 1, la forma più grave, è generalmente diagnosticata entro i primi 6 mesi di vita e determina l'incapacità del piccolo paziente di sedersi autonomamente, con grave debolezza muscolare generalizzata. Nella SMA 2, diagnosticata dai 7 ai 18 mesi, il bambino si siede da solo, ma possono manifestarsi disturbi respiratori e nella deglutizione, tosse, dolori muscolari e rigidità articolare; possono inoltre intervenire problemi alla colonna vertebrale. Le ultime due forme hanno severità minore e quindi richiedono maggiore attenzione a sintomi come la debolezza dei muscoli di spalle e cosce, tremori e contrazioni muscolari: sono la SMA 3, individuata tra i 18 mesi e i 3 anni (ci può essere scoliosi e difficoltà di deglutizione) e SMA 4 con segnali in tarda adolescenza o in età adulta, generalmente intorno ai 35 anni.

(leggocaperna@gmail.com)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA