Diabolik, oggi al via gli interrogatori L'avvocatessa e Casamonica dal Gip

Emilio Orlando

Si terranno oggi, gli interrogatori di garanzia di Salvatore Casamonica e dell'avvocatessa Lucia Gargaro arrestati venerdì scorso con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. I due, l'uno finito in carcere mentre l'altra agli arresti domiciliari sono accusati di essere contigui al gruppo malavitoso di Fabrizio Piscitelli detto Diabolik, l'ultrà della Lazio freddato con un solo colpo di pistola lo scorso 7 agosto nel parco degli acquedotti. Proprio il capo ultrà con il boss Salvatore Casamonica si fece, secondo la procura, garante della pax mafiosa di Ostia mentre stava per scoppiare una guerra fra clan primo fra tutti gli Spada.

La professionista, partecipò a due incontri in un ristorante a Grottaferrata, a cui era presente anche un agente sotto copertura con il nome in codice de il francese, dove vennero gettate le basi per un tregua tra i gruppi di narcos. Le indagini, coordinate dai pubblici ministeri Giovanni Musarò, Ilaria Calò e Mario Palazzi dalla direzione distrettuale antimafia, e svolte dai detective degli ufficiali Gianluca Capecci e Marco Sorrentino del Gico della Finanza. Gli investigatori hanno ricostruito anni di rapporti criminali tra vari gruppi di narcotrafficanti della piazza romana, creatori delle cosiddette piazze di spaccio interconnesse o narco reti ossia un unico canale di approvvigionamento della droga uguale per tutti perché imposto dai boss.

Oggi davanti al giudice per le indagini preliminari Corrado Cappiello l'avvocatessa Gargano potrebbe fornire ai magistrati la sua versione dei fatti oppure avvalersi della facoltà di non rispondere. La giovane penalista, cresciuta all'ombra dello studio legale del famoso avvocato Angelo Staniscia, potrebbe essere stata solo la pedina di un giro più grande di lei che ha finito per risucchiarla. I tanti omissis e le trascrizioni dei sunti delle intercettazioni delle intercettazioni telefoniche riportate nell'ordinanza di arresto lasciano intendere fra le righe che l'indagine Tom Hagen, dal nome di uno dei protagonisti del romanzo il padrino, non è ancora conclusa e che a breve potrebbero esserci altri eclatanti colpi di scena.

Sono attesti anche gli sviluppi legati alle indagini sull'omicidio Piscitelli. Investigatori ed inquirenti sono sulla pista giusta e prossimamente l'inchiesta potrebbe arrivare ad una svolta definitiva.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA