Diabolik, alle origini del Re del Terrore

Valeria Arnaldi

Il Tedesco. Così chiamavano Angelo Zarcone, disegnatore del primo albo di Diabolik, Il Re del Terrore, misteriosamente scomparso dopo la consegna delle tavole alla redazione Astorina. Era il 1962. A raccontare storia e giallo alle origini del personaggio iconico di Angela e Luciana Giussani è Diabolik sono io, documentario di Giancarlo Soldi - soggetto e sceneggiatura scritti con Mario Gomboli, da vent'anni responsabile di Diabolik - prodotto da Anthos e Rai Cinema in collaborazione con Astorina, che sarà al cinema 11, 12 e 13 marzo distribuito da Nexo Digital. Nel cast anche Stefania Casini. Spunto della narrazione, appunto, la scomparsa di Zarcone, interpretato da Luciano Scarpa. Un vero caso. Nel 1982, per il ventennale della testata, le sorelle Giussani si rivolsero a investigatori privati per ritrovare il disegnatore, ma invano. La ricostruzione della storia, tra realtà e finzione, è l'occasione per proporre un identikit del Re del Terrore, anche con interviste a grandi nomi del fumetto, come Milo Manara, del noir come Carlo Lucarelli, e del cinema, come i Manetti bros. A impreziosire la narrazione, interviste d'epoca alle sorelle Giussani per indagare la rivoluzione del primo fumetto nero italiano tascabile, tavole storiche, omaggi di Giuseppe Palumbo e inediti. L'indizio lasciato da Zarcone? Il fumetto stesso. «Come abbiamo saputo da chi lo ha incontrato - dice il regista - gli occhi del Re del Terrore sono esattamente quelli del disegnatore».

