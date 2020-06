Diabetologia: nasce il progetto gratuito Psicologi in linea

ROMA - Un supporto psicologico alle persone con diabete e agli specialisti che, in questo periodo di emergenza per la pandemia, hanno cambiato il proprio assetto lavorativo, rischiando di sviluppare vissuti di tipo ansioso e stress. E' l'obiettivo del progetto Psicologi in linea per la diabetologia' dell'Associazione Medici Diabetologi (AMD) e della Società Italiana di Diabetologia (SID). Sui loro siti è presente un elenco di psicologi, contatto e-mail e numero di telefono, disponibili al consulto gratuito. Si può fissare un appuntamento e compilare il consenso informato. La consulenza è online o via telefono. Il progetto è promosso da Mariano Agrusta, coordinatore del Gruppo AMD Psicologia e Diabete', Mara Lastretti, consulente esterna dello stesso Gruppo e Liliana Indelicato, coordinatrice del Gruppo SID Psicologia e Diabete'. «Anche le abitudini imposte dalla cosiddetta nuova normalità' rendono necessario un processo di riadattamento e le persone con diabete sono tra le categorie a rischio», afferma il prof. Francesco Purrello, presidente SID. (A.Cap.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Giugno 2020, 05:01

