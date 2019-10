Diabeteontheroad un viaggio per l'Italia

Antonio Caperna

MILANO - Un viaggio attraverso l'Italia, per scoprire come le nuove tecnologie stanno cambiando la vita delle persone con diabete. È la campagna #diabeteontheroad - la piena libertà di essere sé stessi, un percors che Roche Diabetes Care Italy racconta attraverso lo schermo del filmmaker Fabio Persico.

Sono tante storie ed esperienze di chi, grazie a un piccolo sensore, impiantato sottocute per il monitoraggio della glicemia in continuo, ha vissuto il cambiamento e ora può gestire al meglio il diabete ed essere pienamente libero di vivere. Questa prima edizione di #diabeteontheroad toccherà per il momento dieci città: Milano, Brescia, Verona, Napoli, Roma, Marino, Salerno, Foggia, Potenza, Monfalcone (info www.sensoreimpiantabile.it/diabeteontheroad). «Questa campagna è nata grazie al continuo ascolto delle persone che utilizzano i nostri device, e in questo caso di chi utilizza il sensore impiantabile - commenta Massimo Balestri, Amministratore Delegato di Roche Diabetes Care Italy, durante la presentazione di Milano - Infatti, sono state proprio loro che ci hanno raccontato come, nonostante tutte le difficoltà che si ritrovano quotidianamente ad affrontare per la gestione del diabete, il sensore impiantabile abbia permesso loro di sentirsi un po' più liberi dalla malattia, diventando uno strumento imprescindibile nella loro vita. Lo conferma il 93% delle persone: una volta impiantato il sensore dichiarano di voler continuare a utilizzarlo. C'è chi arriva al quarto, quinto re-impianto».

Vivere con il diabete, specialmente per il tipo 1, comporta una rigorosa autogestione e un controllo costante della glicemia. L'impegno è così oneroso che si calcola che nel corso della giornata una persona mediamente debba decidere 50 volte come adattare la propria terapia, spesso gestendo tutto da sola.

Un valido aiuto è il sensore impiantabile, che dispone di una nuova tecnologia in grado di determinare i valori di glucosio nel tessuto interstiziale fino a 180 giorni, a differenza di quelli attualmente disponibili in Italia con una durata di 6, 7 o 14 giorni. «Siamo a una svolta epocale nel monitoraggio in continuo - afferma Paolo Di Bartolo, Direttore Rete clinica diabetologia AUSL Romagna, Presidente eletto Associazione Medici Diabetologi- abbiamo sistemi con caratteristiche diverse, che consentono di personalizzare il monitoraggio in continuo in base alle esigenze del paziente, così come si fa già per la terapia farmacologica». Il dispositivo è costituito da un piccolo sensore impiantato sottocute in ambulatorio di pochi minuti, nella parte superiore del braccio e da un trasmettitore, applicato nella zona sopra il sensore con un cerotto, interamente rimovibile in modo semplice e senza rischi. Il trasmettitore, inoltre, è in grado di avvertire fino a 30 minuti prima in caso di possibili ipo o iperglicemie con una discreta vibrazione sul corpo.

leggocaperna@gmail.com

riproduzione riservata ®

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA