Diabete un aiuto dalle nuove tecnologie

ROMA- La gestione della cronicità è fondamentale anche in pandemia e un esempio è il diabete: si stimano 3,2 milioni di pazienti in Italia con un costo di circa 9 miliardi di euro per il SSN. Le innovazioni tecnologiche forniscono strumenti, che cambiano l'evoluzione e il controllo della malattia, migliorando la qualità di vita e apportando risparmi. In 3 regioni (Campania, Lombardia e Veneto) si è tenuta così la Road map Innovazione tecnologica e diabete' con esperti, istituzioni e associazioni pazienti, realizzati da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Abbott. «Il monitoraggio continuo del glucosio con condivisione dei dati a distanza e i nuovi dispositivi per la somministrazione di insulina migliorano il rapporto tra gli operatori sanitari e pazienti», afferma Paolo Fiorina, Responsabile Malattie Endocrine e Diabetologia ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano. Per il prof. Enzo Bonora, Responsabile Servizio Diabetologia, AO di Verona, «i centri diabetologici non sono aumentati di pari passo con l'innovazione tecnologica. Viviamo nell'era diabetologica delle occasioni mancate, delle privazioni e delle negazioni a molti pazienti di quanto di meglio è disponibile». (A. Cap..)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA