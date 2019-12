Diabete tipo2 #Spingersioltre

Antonio Caperna

ROMA - Nel diabete di tipo 2 tenere sotto controllo la glicemia è importante ma non basta. Serve mantenere un adeguato stile di vita e gestire il diabete a 360°, prendendo in considerazione anche importanti fattori di rischio cardiovascolare quali obesità e pressione arteriosa. Ma non solo, si deve sempre più rinsaldare l'alleanza paziente-diabetologo, fondamentale in un percorso di cura.

Nasce cosi la campagna informativa #spingersioltre, promossa da MSD Italia, online sui propri canali social, che parla a chi già si confronta con il diabete di tipo 2 ma anche a chi vuole prevenirlo. «Abbiamo raccolto la sfida di fornire un'informazione scientifica corretta, con un linguaggio adatto ai social e facilmente alla portata di tutti, perché riteniamo che sia un gesto di responsabilità sociale - spiega Goffredo Freddi, Executive Director Policy and Communication MSD Italia - Per noi Spingersi Oltre significa migliorarsi per migliorare la vita delle persone». Perché la Campagna vuole esser anche un freno alle fake news: «La corretta informazione che arriva direttamente ai pazienti è uno strumento formidabile che va utilizzato nella maniera appropriata. E in epoca di social dobbiamo tener conto di questa nuova forma di comunicazione», evidenzia il professor Enzo Bonora, ordinario di Endocrinologia Università di Verona.

Secondo l'ultimo rapporto ARNO Diabete, in Italia un diabetico su sei ogni anno viene ricoverato e non si tratta solo di anziani ma anche di persone più giovani. «Non bisogna mai dimenticare che i pazienti non sono tutti uguali - spiega Domenico Mannino, Direttore U.O.C Diabetologia ed Endocrinologia Grande Ospedale Metropolitano B.M. Morelli di Reggio Calabria - per questo l'approccio è sempre più personalizzato e il legame che si stringe con il diabetologo sempre più stretto».Spingersi Oltre nel diabete di tipo 2 significa, dunque, avere una visione più ampia, perché non basta limitarsi al controllo della glicata, pur fondamentale: obesità, ipertensione, rischio cardiovascolare sono elementi altrettanto importanti.

Oggi, grazie alle terapie di ultima generazione come gli SGLT2 inibitori, di cui ertugliflozin, ultimo arrivato in Italia, fa parte, c'è una nuova efficace opzione terapeutica. «È una molecola potente e selettiva e sappiamo che questa classe ha in sé alcune caratteristiche che ci permettono di affrontare a 360 gradi le esigenze del paziente diabetico, che deve raggiungere e mantenere un buon target glicemico, perdere peso e ridurre la pressione arteriosa», prosegue Simona Frontoni, Professore Associato di Endocrinologia all'Università Tor Vergata, Direttore U.O.C. Endocrinologia e Diabetologia O. Fatebenefratelli Isola Tiberina Roma.

