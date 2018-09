Diabete, neuropatia per una persona su 3

Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Chi ha la sensazione di formicolio ai piedi accompagnata da frustate di dolore bruciante alle gambe è ormai una presenza costante; chi non riesce a fare più un pasto intero perché lo stomaco rifiuta di ricevere il cibo e la digestione è un'impresa lunga ore; chi ha la vita sessuale devastata da un disturbo senza nome; e chi si alzano in piedi vedono tutto nero e cadono per terra rischiando di farsi molto male. Tanti problemi diversi, con un impatto importante sulla qualità di vita e un solo nome: neuropatia diabetica.Delle sue vari forme si è parlato al Congresso internazionale Neurodiab, appena concluso a Roma. Secondo i dati il 36% di chi ha il diabete presenta polineuropatia e il 13% la forma dolorosa.La conoscenza da parte di pazienti, medici e opinione pubblica è ancora scarsa. «La neuropatia diabetica - spiega Simona Frontoni, presidente sezione Lazio della Società Italiana di Diabetologia, SID - fa parte delle complicanze croniche del diabete e interessa quasi tutti gli organi e apparati». (A.Ben.)