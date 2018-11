Diabete, il cibo senza sacrifici

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Mangiare con gusto è possibile anche per una persona diabetica, basta seguire alcune regole: cioccolato sì, ma meglio fondente; il cioccolato non è idoneo per correggere le ipoglicemie; pastasciutta sì, ma nelle dosi raccomandate; carboidrati sì, anche dolci, ma meglio se integrali; verdure e pesce azzurro a volontà; frutta sì, preferibilmente più acerba, con attenzione per uva, banane, cachi e fichi; moderato consumo di proteine animali; preferibile eliminazione di bevande zuccherine, tranne in caso di ipoglicemia. Se ne è parlato a Roma all'incontro #evertogether, organizzato da Roche Diabetes Care Italy.«È stata un'occasione di grande valore, di confronto, di condivisione di esperienze e di ascolto con persone con diabete e caregivers per capire in cosa possiamo migliorare per poter fare concretamente la differenza nel sostenere queste persone ogni giorno - dichiara Massimo Balestri, General Manager di Roche Diabetes Care Italy - siamo lieti di aver creato questo spazio di approfondimento con i veri pionieri del diabete, e grati a tutti i partecipanti per i numerosi suggerimenti raccolti in una giornata così memorabile».L'incontro è stato anche un'occasione per sfatare alcuni miti: La cioccolata fa male ai diabetici. Falso. Proibiti i dolci. Falso. Dieta ferrea se si è diabetici. Falso. E per chiudere in dolcezza lo chef pasticcere stellato Ernst Knam ha preparato dolci ricette a basso tenore di zuccheri. In Italia sono circa 500 mila le persone costrette ad iniettarsi farmaci salvavita come l'insulina mediante penne o micropompe e oltre 3,2 milioni quelle affette da diabete, e tutte devono tenere sotto controllo i livelli di glucosio nel sangue. Per moltissimi diabetici italiani la nuova frontiera è divenuta realtà con Eversense XL, prodotto da Senseonics e distribuito in esclusiva da Roche Diabetes Care, un minuscolo sensore impiantato sottocute che controlla in modo continuativo i valori di glucosio nella giornata, fino a 180 giorni, ed è in grado di segnalare attraverso un allarme predittivo il rischio di iperglicemia o ipoglicemia.(A.Cap.)riproduzione riservata ®