Diabete, consulenza psicologica online

ROMA- Al via InsideMeDiabete, il servizio di supporto psicologico per gli operatori sanitari in diabetologia promosso da Novo Nordisk con il patrocinio di AMD - Associazione Medici Diabetologi e SID - Società Italiana di Diabetologia.

Si tratta di una piattaforma online (www.insidemediabete.it), che offre mille ore di consulenza, una squadra di 20 psicologi e psicoterapeuti, per favorire il benessere psicologico degli operatori sanitari del team di diabetologia attraverso un supporto di consulenza psicologica nell'area personale, lavorativa e relazionale.

Un'indagine condotta da AMD in «era pre-coronavirus» rivela, infatti, che quasi il 40% degli operatori sanitari, impegnati nelle diabetologie italiane, percepiva un qualche disagio psicologico, percentuale in forte aumento durante l'emergenza per la pandemia e il lockdown. L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha portato alla sospensione di più di 580mila visite diabetologiche, di cui 20mila prime visite. Una situazione che produrrà un carico di lavoro del team di diabetologia, che inevitabilmente finirà per minare il benessere psicologico degli operatori sanitari. «Abbiamo aderito con grande interesse all'iniziativa di Novo Nordisk, che è nelle corde della nostra Società scientifica, impegnata da anni a inquadrare questi fenomeni di disagio psicologico che vogliamo combattere, perché compromettono la produttività e mettono a rischio la relazione medico-paziente», dichiara Paolo Di Bartolo, Presidente di AMD.

Da non sottovalutare il carico di stress trasmesso al personale medico dai pazienti per le loro condizioni di salute. «Questa iniziativa, nuova e originale, è figlia dell'emergenza sanitaria COVID-19, che ha messo in grande difficoltà la comunità medica diabetologica e i pazienti diabetici aggiunge Francesco Purrello, Presidente SID i centri di diabetologia sono stati chiamati in poche settimane a cambiare il loro modo di lavorare, creando un notevole disagio. Il servizio di consulenza psicologica sarà utile per capire la dimensione del problema e per dare una risposta immediata e concreta». La piattaforma è arricchita di informazioni sul diabete, l'impatto del COVID-19 e le conseguenze legate allo stress, costantemente aggiornato con nuovi contributi e informazioni. Attraverso la piattaforma gli operatori sanitari interessati potranno prenotare la consulenza che prevede da uno a 8 incontri virtuali. Da remoto lo psicologo effettuerà un primo incontro conoscitivo, per valutare e concordare il piano di intervento successivo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Settembre 2020, 05:01

