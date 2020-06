Diabete conferme dallo studio Vertis CV

ROMA - I pazienti diabetici hanno un tasso di ricovero più che doppio rispetto ai non diabetici. E' in questo scenario che arrivano dall'80esimo congresso dell'American Diabetes Association, positive e importanti conferme dallo studio VERTIS CV (eValuation of ERTugliflozin effIcacy and Safety CardioVascular), soprattutto in termini di riduzione del rischio di ricovero per scompenso cardiaco e di riduzione del declino della funzionalità renale nel tempo, che ha valutato l'efficacia e la sicurezza CV di ertugliflozin, la nuova opzione terapeutica di MSD nella classe degli SGLT2 inibitori. Lo studio ha coinvolto oltre 8.200 diabetici con malattia cardiovascolare accertata di cui il 23,7% con scompenso cardiaco, il numero più elevato mai arruolato in studi di questo tipo. «Fino a prima del Covid-19 il termine pandemia' era noto solo agli addetti ai lavori ma ce ne era una già silenziosa, quella del diabete. Non si può più attendere un solo secondo, per fronteggiare questo bisogno di salute crescente, che arriva dai pazienti», afferma Nicoletta Luppi, Presidente e AD MSD Italia. (A.Cap.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA