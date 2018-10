Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Di solito sono i padroni ad andare in ansia quando le loro bestiole si perdono e non fanno ritorno a casa. Invece a Lucca è capitato esattamente il contrario, con un cane pastore tedesco che ha deciso di uscire di casa per cercare i padroni che facevano tardi dopo una passeggiata in città. L'animale non ce l'ha fatta più a restare in attesa: così si è creato un varco nella rete metallica che delimita la dimora familiare, ha percorso diversi chilometri quindi ha raggiunto il centro storico di Lucca e si è messo a girare in lungo e in largo per la centralissima piazza San Michele a caccia dei suoi padroni. Turisti e residenti non hanno potuto fare a meno di notarlo, segnalando ai carabinieri la presenza del cane disperato. Docile come un agnellino, il grosso cane si è fatto avvicinare e riconoscere attraverso il microchip, prima di ritrovare padroni e felicità.