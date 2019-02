Di per sé la storia di un uomo totalmente votato al lavoro, drogato di potere, successo e indifferenza che, a causa di un incidente, torna a dare il giusto valore agli affetti, non sarebbe molto originale. Ma Parlami di te (fuorviante titolo italiano del francese Un homme pressé) ha più di un asso nella manica. A partire dalla divertente sequenza iniziale, in cui la colf del grande manager canta - scatenata e scoordinata - una canzone di Stromae (anagramma di maestro), il tema della confusione linguistica si impone come la carta vincente di questa favola morale. Se poi nei panni del capitano d'industria che, a causa di un ictus, si esprime ribaltando tutte le sillabe c'è un talento puro come Fabrice Luchini, il divertimento cinefilo è assicurato. A confronto con la sua paziente logopedista, l'uomo d'affari Alain esprime tutta la sua protervia con gli strumenti spuntati di un linguaggio ammaccato, che gli fa dire cose come gionbuorno o fatemi cucire da qui. E l'apologo sulla difficoltà di esprimere i sentimenti diventa, così, anche un divertissement attoriale.(M. Gre.)

PARLAMI DI TE

di Hervé Mimrans



