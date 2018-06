Di padre in figlio: Inzaghi ospite e da domani viaggio di nozze

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA Torna questa sera all'Olimpico Di Padre in Figlio uno degli appuntamenti più attesi dai tifosi laziali, una serata con tante sorprese che quest'anno vede la partecipazione anche della società biancoceleste che sarà presente con gli Stati Generali: il presidente Lotito, il diesse Tare ed il tecnico Simone Inzaghi che prima di partire per il viaggio di nozze con la neo moglie Gaia Lucariello (si sono sposati sabato a Montalcino) ha voluto ricevere l'abbraccio ideale dei tifosi: «Parteciperemo per l'orgoglio di essere laziali ha spiegato nei giorni scorsi il patron biancoceleste - rivendicando nuovamente la nostra condotta e il nostro modo di essere, diverso dagli altri». Tante le iniziative e le sorprese, in campo si sfideranno le vecchie glorie di Lazio e West Ham (anche femminile). L'evento sarà trasmesso in diretta su Lazio Style Channel, sono attese tantissime vecchie glorie biancocelesti che in questi giorni sui social stanno chiamando a raccolta i tifosi. Tra gli organizzatori dell'evento c'è anche la Nord che oggi regalerà alcuni biglietti a coloro che passeranno fuori alle Magnolie a via delle Olimpiadi.(E.Sar.)