Di nuovo le ruspe nelle ville abusive dei Casamonica. Con un blitz all'alba di ieri, le forze dell'ordine hanno fatto liberare una villa padronale con piscina e altre sei villette più piccole in via Fratelli Marchetti Longhi, a Gregna Sant'Andrea, nel VII Municipio.

Due anni dopo gli sgomberi della Romanina, cento uomini tra poliziotti, carabinieri e vigili urbani hanno fatto uscire dalle ville dei Casamonica dieci persone, trovando però la villa padronale, di proprietà di Ferruccio Casamonica (al momento in carcere), completamente vuota e con diversi oggetti già portati via. Le altre sei villette, invece, erano abitate da alcuni inquilini, a cui erano state affittate abusivamente. Nei diversi edifici sono stati rinvenuti oggetti e strutture di lusso: oltre alla piscina della villa padronale, c'erano statue di leoni, e bottiglie di champagne.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA