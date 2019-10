DI NUOVO IN VETTA

Timothy Ormezzano

TORINO - Fino alla fine. Mai slogan fu più azzeccato per una Juventus che all'ultimissimo respiro di una partita da manicomio supera (2-1) il Genoa, evitando il secondo pareggio consecutivo, e controsorpassa l'Inter in vetta. Vantaggio di Bonucci, pareggio di Kouamè, colpo del ko sul gong di Cristiano Ronaldo, decisivo anche quando è in serata no. «Sono tanto felice, è stata dura battere un Genoa molto organizzato - riconoscerà CR7 -. C'era un po' di ansia, ma noi siamo la Juve e dobbiamo provarci fino alla fine».

Applausi al Grifone, per la prova di grande personalità: «Ho visto una buona squadra che ha giocato alla pari della Juve - dirà Thiago Motta -. L'espulsione di Cassata al 51'? L'arbitro è stato severissimo».

La Signora più made in Italy della stagione (quattro italiani tra i titolari, compreso Rugani al debutto stagionale) ha una maglia mai vista, piuttosto discotecara: strisce bianconere un po' sfocate, con numeri e bordini fluo.

Buon avvio di gara di Dybala, che prova a scardinare la difesa del Genoa. Al 31' si fa vivo anche Cristiano Ronaldo. Nel giro di 120 secondi Radu conferma tutto quello che già si sapeva di lui: fenomenale in porta (miracolo a tu per tu con Dybala) ma assai modesto in uscita, tanto da farsi fregare sul suo palo da una inzuccata di Bonucci. Passano due minuti e l'arbitro Giua punisce con il giallo un intervento forse da rosso di Rugani. Altri due minuti e Alex Sandro pasticcia un rinvio, innescando il fortunoso 1-1 dell'ottimo Kouamé: tiro di destro sul suo malleolo sinistro e traiettoria che spiazza Buffon.

La ripresa si apre con il secondo giallo eccessivo sventolato a Cassata.

Il Genoa in dieci protesta di nuovo per la mancata espulsione di Rugani e non rinuncia a provarci, ma la Juve si fa sempre più pericolosa. Sarri, in mancanza di Higuain, butta nella mischia Ramsey e Rabiot. Radu si riscatta alla grande su Bernardeschi e CR7, che si divora un paio di gol per lui facili come bere un caffè. Al tirassegno si iscrive anche Douglas Costa, recuperato per l'arrembaggio finale a cui non partecipa Rabiot (due gialli in 27 minuti). In pieno recupero, il Genoa paga gli errori del subentrato Sanabria: prima regala il pallone che porta alla rete annullata dal Var per fuorigioco di Ronaldo, poi commette il fallo del rigore guadagnato e realizzato al 96' dallo stesso CR7. Che trasforma una serataccia in una notte da ricordare.

