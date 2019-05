di Marco Zorzo

MILANO - Mission impossible? Non ditelo a Jurgen Klopp. Stasera (alle 21, diretta tv su Sky Sport) nel ritorno della semifinale di Champions il suo Liverpool, orfano di Salah e Firmino, mica due qualunque, deve tentare la rimonta del 3-0 subìto la scorsa settimana al Camp Nou di Barcellona. Con una doverosa precisazione: «Non pensiamo alla rimonta fatta dalla Roma un anno fa. Loro avevano segnato un gol in trasferta». E poi ancora: «Per noi sarà la terza partita in sei giorni, mentre il Barça ha fatto turnover nell'ultimo match di campionato. Cosa aggiungere? Beh, dovremo essere bravi a difendere, senza prendere gol e provare a essere forti in attacco. Ci proveremo al 100%, ma questo non significa che funzionerà: se riusciremo a farlo, sarà meraviglioso, altrimenti avremo fallito nel modo più bello».

Ma pure un'altra doverosa precisazione per il condottiero dei Reds: «Magari possiamo fare tre gol negli ultimi 10 minuti...». Barça avvisato, dunque.

Sponda blaugrana. Ecco il Valverde-pensiero: «Ma ad Anfield non sarà facile, il pubblico qui spinge molto il Liverpool. Non abbiamo fatto piani dopo l'andata, vogliamo semplicemente vincere anche qui in Inghilterra».

Le assenze dei Reds (nell'ultimo allenamento si è fermato anche il difensore Van Dijk, ora in dubbio per il match) sono molto pesanti. «Avrei voluto vedere Salah, Firmino, ma anche il nostro Dembele in campo», taglia corto Valverde, ricordando che anche il Barça «ha i suoi infortunati...».

Vicino al tecnico in conferenza stampa, c'è Luis Suarez, ex di turno. «Sono felice di tornare qui - attacca il Pistolero -. Anfield per me è un posto speciale e grazie al Liverpool ho vissuto momenti meravigliosi. Che sfida mi aspetto? Dovremo stare attenti, non farci trascinare da una parte all'altra del campo dalla loro voglia di rimonta. E soprattutto non dovremo concedere calci piazzati, perché loro sono molto alti e abili nel gioco aereo».

