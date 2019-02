Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

di Marco Castoro e Rita VecchioInizio balbettante con qualche problema tecnico dell'audio per la diretta tv della prima serata del Sanremo 2019. Verrebbe voglia di ribattezzare il Divino Claudio col soprannome di Audio Baglioni. Televoto falsato? Chi può dirlo. Poi, per fortuna, tutto si risolve e il Festival cresce. Il pubblico si scalda con i cantanti. Ride per qualche papera (di troppo) di Virginia Raffaele. Mentre appare più sicuro e meno emozionato Claudio Bisio, che con un monologo collage dei versi più anarchici del Baglioni pensiero nei testi delle canzoni lo dipinge come un rivoluzionario. Ovviamente il tutto serve per sdrammatizzare la tensione delle polemiche politiche esplose alla vigilia. Ci è riuscito? Non si sa, ma probabilmente ha inibito più di un giornalista. Tutti in piedi per un Andrea Bocelli da brividi, accompagnato prima da Baglioni e poi dal figlio Matteo.