Di Maio demolisce il jobs act di Renzi

Lotta al precariato e alle delocalizzazioni. Sono le parole d'ordine del decreto dignità voluto dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio che fa praticamente a pezzi il jobs act renziano.Per i contratti a tempo determinato viene reintrodotto l'obbligo di causale che scatterà dopo i primi 12 mesi, mentre la durata massima scenderà da 36 a 24 mesi. Il numero di proroghe consentite scenderebbe da 5 a 4. Sempre per limitare il ricorso ai contratti a termine si applicherà un costo contributivo crescente di 0,5 punti per ogni rinnovo a partire dal secondo.Maggiori tutele sono previste anche per i contratti di somministrazione. Altra misura del jobs act che viene trasformata dal decreto è quella che riguarda i licenziamenti illegittimi individuali: l'indennità di risarcimento potrà arrivare a 36 mensilità invece delle 24 attuali.Per frenare le delocalizzazioni delle aziende che hanno ricevuto aiuti di Stato, il decreto prevede multe salatissime (da 2 a 4 volte gli incentivi ricevuti) a chi sposta le produzioni (anche nei Paesi europei) nei 5 anni successivi all'aiuto ricevuto. I benefici concessi dalle amministrazioni pubbliche potrebbero essere revocati, in tutto o in parte, anche alle imprese che riducono i livelli occupazionali. (A.Sev.)