Di Maio apre alla Lega: «Scegliamo il premier»

Un premier di garanzia, che abbia il sostegno di Lega e M5S. È questa l'offerta sul piatto con cui Luigi Di Maio tenta Matteo Salvini, riproponendo, nei fatti, lo schema ipotizzato durante le consultazioni condotte da Elisabetta Casellati. Un governo politico, a cui FI potrebbe dare al massimo un appoggio esterno. Nomi ancora non se ne fanno, ma i 5 stelle potrebbero accettare anche quello del leghista Giancarlo Giorgetti. Purché, è la condizione, non ci siano ministri azzurri.Dunque Di Maio accetta di fare un passo di lato e sottolinea che l'alternativa a un governo di questo tipo è solo il voto. Stesso discorso che ha fatto Salvini al Cav, durante il vertice serale del centrodestra. Perché la Lega, a differenza di FI, non intende appoggiare un governo del presidente.Oggi, nell'ultimo giro di consultazioni al Quirinale si capirà se questa strada è percorribile. Ove il tavolo dovesse saltare ancora, il presidente Mattarella è pronto a muoversi in solitaria per dar vita a un governo di emergenza. Se Salvini e Di Maio non gli daranno la fiducia, il governo del presidente resterebbe in carica per gli affari correnti fino al voto, a luglio o ottobre.Il clima politico rimane molto teso. A Quarto (Napoli), dove a giugno si terranno le elezioni amministrative, sono stati trovati appesi a testa in giù in due diverse piazze due fantocci con una maglia verde con la scritta Noi con Salvini e una svastica.