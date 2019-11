di Luca Uccello

Torino, il grande debutto, poi Ancora, stasera Roma, la grande occasione per strappare altri applausi, far sua la città più bella al mondo. Mika voleva il contatto con il pubblico, voleva averlo dopo troppa televisione. Lo sta ottenendo, senza fatica.

«Con Stasera CasaMika vi ho invitati tutti a fare festa a casa mia, stavolta sarò io a venire a casa vostra». Voleva l'abbraccio della gente ed è arrivato su un palco diverso, molto anni 80, colorato, con la band ai lati, con i suoi genitori ai lati con rappresentanti con due grandi fotografie. «Il concerto è dedicato a loro», una festa alla quale sono tutti invitati. Sul palco è scatenato, parla in italiano, canta anche in italiano. Ma soprattutto balla, balla tantissimo, si muove su tutto il palco senza mai fermarsi un attimo. È un Mika diverso, maturo e il suo quinto album rappresenta la sua maturità artistica: «I brani parlano di temi molto seri e personali, ma offrono musica di grande gioia e colore. Ad un certo punto mi sono detto: se la vita ti lancia una grossa sfida, alza la temperatura, offri il tuo cuore, scrivi melodie. Mi sono concentrato sull'idea di diventare un adulto senza perdere umanità, calore, il senso dei colori e dell'eccentricità». Missione riuscita con Revelation Tour. «Il titolo si collega al mio percorso di ricerca identitaria e rivelazione che ho intrapreso in questa nuova avventura artistica. È uno spettacolo ricco di sorprese, forte delle esperienze acquisite in tv ma riportando la musica al centro di tutto». Per questo non aspettatevi schermi led o altro. Lo spettacolo è Mika. Basta lui.

