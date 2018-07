Di Francesco: «Noi poco cattivi Serve pazienza»

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - La tournée della Roma parte con un pesante ko. Il Tottenham, infatti, ha chiuso la partita a San Diego nei primi 45' con un rotondo 4-1. I giallorossi erano partiti bene grazie all'ennesimo gol di Schick in questo precampionato, poi però sono arrivate in serie le doppiette di Llorente e Lucas. Giù di corda Pastore e Gonalons, mentre nella ripresa hanno brillato Kluivert e Coric impiegato anche come esterno alto. «Non mi è piaciuta la compattezza di squadra - ha ammesso Di Francesco - Siamo mancati nella prestazione agonistica e nella cattiveria. Loro erano più brillanti, noi abbiamo caricato abbastanza in questi giorni. Ci vuole pazienza. A Roma siamo tutti frettolosi: o siamo da Champions o da salvezza. La crescita passa anche attraverso queste gare».(F.Bal.)riproduzione riservata ®