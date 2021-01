«Di ferite e di brutti colpi ne abbiamo ricevuti tanti. Cerotti è un titolo che appare premonitore, ma è una canzone scritta prima di tutto questo».

Il nuovo brano di Federico Zampaglione dei Tiromancino, autore, polistrumentista e regista, esce domani anche con il videoclip. La scrittura è a quattro mani con Gazzelle - artista della nuova scena cantautorale romana - e sarà una delle musiche di Morrison, il quarto film di Zampaglione tratto dal suo romanzo Dove tutto è a metà. E stasera alle 21 ne parlerà Sky 100x100 Cinema.

Di Cerotti ne servono tanti di questi tempi.

«È vero. Abbiamo bisogno di curare ferite. Il titolo, per una serie di movimenti del destino, è profetico. Se vuole sapere la verità, in questi mesi non ho voluto scrivere niente. È una situazione che mi angoscia, e metterla nella musica mi sembra follia».

La canzone come è nata?

«Durante una jam con Flavio (Pardini, in arte Gazzelle). Ha preso forma spontaneamente, come tutti i miei brani. Farà parte della colonna sonora di Morrison e il videoclip di Cerotti sarà con personaggi e le scene del film».

Dove è girato?

«A Roma. Leitmotiv sono i sentimenti, l'amicizia, l'amore intessuti nell'ambiente che, nel bene e nel male, conosco: quello della musica. Un film di cui vado fiero, con interpretazioni belle e una storia credibile. È l'esperienza più rock 'n roll della mia vita».

E allora ci sveli una location.

«Il Lian, il club-barcone sul Tevere dove si è sempre suonato. Un locale fascinoso, soprattutto di notte. Dove si andava spesso e dove spero di tornare presto».

Pensa sia stato fatto abbastanza per la cultura?

«L'arte ha sofferto perché va a braccetto con il concetto di aggregazione. Non è nel mio stile fare polemiche: comunque fuori dall'Italia non mi pare abbiano brillato particolarmente».

Nell'ultimo singolo, Finché ti va, cita Dalla.

«Amico, ispiratore, maestro. Lucio amava l'immaginario del verso del brano (Dove c'è sempre la luna accesa e qualche stella).

Cinema-musica, qual è la passione che nasce prima?

«Cinema. In camera avevo i poster di Dario Argento. Ero divoratore del cinema di genere degli anni '70. Nei videoclip dei miei brani ho sempre cercato di costruire storie cinematografiche».

Prima Claudia Gerini, ora Giglia Marra: difficile mettere insieme vita privata e lavoro?

«Quando sto sul set, non ho amici, parenti o fidanzate. Anche davanti a scene di effusione. Se inizi a farti coinvolgere, non puoi fare il regista. Obiettivo è fare bene il film».

Nel nuovo disco ci sarà suo fratello Francesco?

«Il disco è pronto. Uscirà entro l'anno. Ci sarà un brano scritto da me, da Francesco e da mio padre Domenico».

Ultimo film che ha divorato?

«SanPa».

