Di Biase: «La rinascita del Pd parte da Roma»

Michela Di Biase, consigliera Pd alla Regione Lazio, analizziamo il voto di domenica nei due municipi romani.«Sicuramente c'è stata una svolta netta di pagina. Nei due municipi in cui il Movimento Cinque Stelle era saldamente in testa alle Amministrative ha visto la caduta del progetto Raggi».Nell'VIII avete anche vinto al primo turno...«Sì. Personalmente sono rimasta stupita. Il modello ha premiato, e tutta la squadra che giocava per Ciacchieri, ha girato alla grande».Cioè?«Sentiva una coalizione di primissimo livello. E come dargli torto? Il modello Garbatella è vincente, quindi è necessario unire le forze del centrosinistra per battere gli avversari e riportare i cittadini vicino alla politica vera, non quella del populismo spicciolo».Eppure la Raggi ha avuto un consenso fortissimo quando è stata eletta...«Certo ma quello è stato nettamente un voto di protesta. Ora che la gente si è resa conto dell'incapacità di questa amministrazione si sta tornando sul vero campo politico. Ora il nostro obiettivo è quello di riportare quante più persone possibile alle urne. Perché dobbiamo recuperare questo disamore verso la politica e attrarre le forze per una coalizione vincente».Quindi secondo lei la sconfitta del Movimento è figlia della gestione Raggi?«Vede, io credo che non è giusto far credere alle persone che la Raggi sia un'altra cosa rispetto al M5S. Anzi, ne è l'incarnazione perfetta. Ed è un modello perdente perché la città è ferma, paralizzata. E non ci vengano a raccontare che è colpa del passato: due anni fa la situazione a Roma era nettamente migliore di quella di oggi».Ora tocca al III municipio, che previsioni ha?«Spero che riusciremo a prenderci anche quello. Caudo sta facendo un ottimo lavoro e ha gestita una buona campagna elettorale. Speriamo che gli elettori dei Cinque Stelle non decidano di votare per il candidato di Salvini».(F. Pas.)