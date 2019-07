Detenzione illegale di armi, atti persecutori e trattamento illecito di dati personali, sono questi i capi di accusa per un giovane di Cerveteri che ha pubblicato per vendetta le foto nude della sua ex sui social. In gergo tecnico si chiama Revenge Porn, ovvero vendetta pornografica ed è quello che ha subito una giovane ragazza romana di 22 anni che aveva deciso di mettere finire alla storia con il suo ex fidanzato.

Lo scorso dicembre aveva presentato una denuncia ai carabinieri, dopo l'ennesima aggressione sia fisica che verbale ottenendo un'ordinanza restrittiva mai rispettata dal ragazzo di 23 anni, ed era rientrata a Roma dai genitori. Viste le continue violazioni la vittima ha chiesto e ottenuto un'ordinanza di aggravamento con obbligo di dimora nel comune di Cerveteri, fino ad arrivare alla sottoposizione degli arresti domiciliari. La scorsa mattina, però, il suo ex convivente ha pubblicato sulle sue storie di Instagram alcune foto che la ritraevano nuda e altre con immagini di una pistola riportanti messaggi di minacce nei suoi confronti, per questo è tornata dai Carabinieri per sporgere l'ennesima denuncia. I militari, con l'ausilio dei colleghi della Stazione Campo di Mare, hanno fatto scattare una perquisizione a casa dell'uomo a Cerveteri dove sono state trovate oltre a voto e video nude della ragazza anche una riproduzione di una pistola Beretta, modello 92, usata per minacciare la donna e una sciabola con punta acuminata, illegalmente detenuta. (I. D. G.)

Martedì 16 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA