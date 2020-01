Detenuto di 86 anni evade dai domiciliari e va al night

Greta Posca

Avrebbe dovuto trovarsi a casa sua, agli arresti domiciliari, perché la sua età avanzata - 86 anni suonati - è incompatibile con il regime carcerario. Ma in barba alla sua carta d'identità, invece che al calduccio con una copertina sulle gambe, ha preferito inseguire la sua passione di sempre: le donne. E visto che i desideri non invecchiano quasi mai con l'età, è evaso per andarsene al night club.

I carabinieri di Valledonia, provincia di Sassari, entrati nel locale notturno per un controllo di rito, non hanno fatto una piega di fronte all'anziano classe 1933 seduto sui divanetti in penombra in compagnia di due ragazze che insieme non fanno la sua età, una polacca e una dominicana in abiti discinti. Non hanno neppure avuto bisogno dei documenti per riconoscere P.N., il detenuto che in quel momento doveva essere ai domiciliari e invece era lì a bere drink con le spogliarelliste. La festa per il vitellone in età è finita subito: secondo quanto racconta la Nuova Sardegna, i carabinieri lo hanno riportato a casa a disposizione del giudice. P.N., che stava scontando ai domiciliari la pena per ricettazione, è già comparso davanti al gip per la convalida del fermo, questa volta per evasione. Ancora una volta - data l'età avanzata dell'imputato - il giudice ha disposto una nuova applicazione dei domiciliari, ma il rischio di finire in un carcere vero, dove le donne le vedrebbe con il binocolo, questa volta è concreto. Anche perché nei fatti l'86enne con la passione dei night club ha dimostrato di scoppiare di salute. Il nonnetto - che è anche un veterano delle aule di giustizia, ha già giocato al rialzo: ha chiesto l'affidamento ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione domiciliare.

