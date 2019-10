Desirée, processo ai 4 immigrati

Un omicidio efferato, uno stupro di gruppo consumato nello squallore di un palazzo abbandonato nel cuore di Roma. Vittima una ragazzina di appena 16 anni che, prima della violenza, era stata drogata dai suoi aguzzini.

Ci sarà un processo per la morte di Desiree Mariottini, la minorenne di Cisterna di Latina trovata senza vita la notte tra il 18 e il 19 ottobre del 2018 in un immobile adibito a piazza di spaccio in via dei Lucani, nel quartiere San Lorenzo. Lo ha deciso il gup Clementina Forleo dopo oltre tre ore di camera di consiglio disponendo il rinvio a giudizio per quattro persone.

Il processo inizierà il prossimo 4 dicembre nell'aula bunker di Rebibbia per i nigeriani Alinno Chima, Mamadou Gara, detto Paco, il ghanese Yusef Salia e il senegalese Brian Minthe. Nei loro confronti il procuratore aggiunto Maria Monteleone e il sostituto Stefano Pizza contestano i reati di omicidio volontario, violenza sessuale di gruppo e cessione e somministrazione di droghe a minori. Si tratta dell'accusa primaria che era stata alla base della richiesta di misura cautelare nonostante poi il tribunale del Riesame aveva fatto cadere l'accusa di omicidio volontario per Chima e Minthe. Dopo i test del Dna però la Procura ha chiesto ed ottenuto per Chima una nuova ordinanza di custodia cautelare, il 15 aprile scorso, per l'accusa di omicidio. Nel processo si sono già costituite come parti civili il Campidoglio, la Regione Lazio e due associazioni: Insieme con Marianna e Dont't worry- Noi possiamo Onlus.

Desiree è rimasta in balia dei quattro arrestati per alcune, interminabili ore. Una lenta agonia prima della morte, in cui la giovanissima vittima era stordita da un mix letale di droga mentre il branco avrebbe abusato più volte di lei. «Il nostro dolore non si potrà mai calmare. Nessuna sentenza ci restituirà mai la nostra Desirée», ha commentato la nonna della minorenne che, così come la madre, ha seguito in prima persona le varie udienze preliminari. (M.Lan.)

Martedì 22 Ottobre 2019, 05:01

