Desirée, l'autopsia conferma «È stata drogata e violentata»

Desirée, la 16enne di Cisterna di Latina trovata morta la notte tra venerdì e sabato scorsi in uno spazio occupato nel quartiere San Lorenzo a Roma, sarebbe stata drogata, violentata da più persone e poi uccisa. A confermarlo è stata l'autopsia eseguita ieri sul corpo della giovane. Risultanze che andrebbero a confermare la versione del supertestimone. La Procura di Roma procede, dunque, per violenza sessuale e omicidio.A raccontare questa versione dei fatti, era stato un uomo senegalese in esclusiva al programma Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele su Rai1. La fonte, che ha scelto di rimanere anonima, ha detto di essere un testimone oculare e ha fornito la propria deposizione alla polizia: «Io c'ero quella sera, dopo che è morta c'ero. Sono arrivato lì tra mezzanotte e mezzanotte e mezza, sono entrato e c'era una ragazza che urlava. Ho guardato quella che urlava e c'era un'altra ragazza a letto. L'avevano coperta con un lenzuolo ma si vedeva la testa. Non so se respirasse, ma sembrava già morta, perché l'altra ragazza urlava e diceva che era morta».(E. Cos.)