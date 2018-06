Deschamps: «Zizou ct? Un giorno lo sarà. Io penso al Mondiale»

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Rispetto la decisione di Zidane, è stata la migliore possibile e immagino che abbia riflettuto a lungo. Se ora c'è pressione su di me? Non lo so. Mi conoscete, la mia energia è focalizzata alla Coppa del Mondo. Ci sarà poi un dopo Mondiale e lì si vedrà». Alla vigilia dell'amichevole contro l'Italia, il ct della Francia Didier Deschamps risponde con un po' di fastidio a domande che, invece che la partita, riguardano la decisione a sorpresa del suo ex compagno, campione del mondo 1998 come lui, di lasciare la panchina del Real. «Staffetta tra di noi? Un giorno sarà certamente ct, quando non posso saperlo ma mi sembra logico. Accadrà quando accadrà. Non ci penso, non mi pongo la domanda. Niente può farmi perdere la calma e la serenità. Immagino che la notizia aprirà un dibattito. Per quanto mi riguarda non sogno, non immagino, resto concentrato sulla quotidianità e sul Mondiale».(G.Bul.)