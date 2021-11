Derubavano i clienti: presi Bonnie e Clyde di bar e pasticcerie

Per individuarli è stato necessario seguire torte, pizze e dolciumi vari. Già, perché nel centro di Roma da tempo agiva indisturbata una coppia di borseggiatori che, con mano felpata, derubava i clienti di bar, pasticcerie e locali con consumazione ai tavolini. Si tratta dei Bonnie e Clyde delle pasticcerie, due peruviani (lui 36 anni, lei 32) che sceglievano le vittime da spogliare di borse e accessori una volta seduti di fianco a loro ai tavolini.

L'ultimo colpo sembra sia stato il borseggio all'insaputa (momentanea) di alcune persone che mangiavano il gelato in una nota pasticceria vicino piazza Bologna. Ma il curriculum della coppia di borseggiatori ai danni di consumatori di leccornie si è fermato proprio per colpa della golosità: gli investigatori hanno scoperto che l'uomo, per il suo compleanno, aveva organizzato una festa in un ristorante del Pigneto, si sono finti clienti dello stesso locale e quando è arrivato il festeggiato lo hanno riconosciuto e bloccato.

Decisivi i filmati delle telecamere di sorveglianza, scandagliati dagli investigatori in base alle denunce presentate dai derubati. (M.Fab.)



