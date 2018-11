Derubavano gli anziani, presi

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I Carabinieri hanno arrestato 4 persone, di Napoli, che facevano parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti ed altro in danno di anziani, al termine di indagini durate due anni. I furti partivano dai 500 euro per arrivare, in un caso accertato, fino a 70.000 euro. L'organizzazione agiva tra il Lazio e la Toscana. Le vittime, spiegano i carabinieri, «erano perlopiù pensionati nei confronti dei quali gli indagati hanno dimostrato particolare spietatezza e accanimento, anche quando queste manifestavano visibili precarie condizioni di salute fisica e mentale». Nonostante i quattro fossero ufficialmente nullatenenti e disoccupati, nel corso delle perquisizioni le forze dell'ordine hanno potuto constatare che i malviventi vivevano in ampi appartamenti, con arredamento di lusso estremo