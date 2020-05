DermatologicaMente supporto psicologico

ROMA - Un supporto psicologico concreto, in tutta la Penisola, dedicato ai pazienti affetti da malattie dermatologiche croniche che, in epoca Covid-19, vivono con un maggiore carico di ansia e depressione la quarantena e l'isolamento sociale, peggiorando così ulteriormente la propria qualità di vita. È l'obiettivo del progetto DermatologicaMente', un servizio gratuito per i pazienti, messo a disposizione dall'Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza (APIAFCO) e i Giovani Psicologi della Lombardia (GPL), realizzato con il contributo incondizionato di LEO Pharma.

«In questo periodo di emergenza - afferma Valeria Corazza, Presidente APIAFCO - non potevamo ignorare la fragilità emotiva dei pazienti con patologie dermatologiche croniche come la psoriasi. Chi vive con questa malattia ha una scarsa autostima e viene sopraffatto da sentimenti di insicurezza e rabbia che ora possono acuirsi, perché si sente abbandonato». Sarà il dermatologo a individuare i pazienti, che possono trarre maggiormente beneficio da un colloquio psicologico con il supporto del web (www.giovanipsicologi.it/dermatologicamente), selezionare uno specialista ed effettuare gratuitamente video colloqui di counselling psicologico breve e mirato, curato da psicologi professionisti aderenti alla GPL.

L'obiettivo è imparare a gestire lo stress e i sintomi correlati, puntando sul potenziamento delle risorse individuali, per un massimo di 3 colloqui da 60 minuti ciascuno. «La cronicità di una patologia dermatologica - dichiara Cecilia Pecchioli, Presidente GPL - di per sé comporta inevitabilmente coinvolgimenti della propria sfera emotiva, che vanno affrontati il prima possibile per evitare che diventino cronici anch'essi. Siamo convinti che il progetto DermatologicaMente' possa avere un impatto sociale significativo, strutturandosi come fattore protettivo per la salute mentale». Per Paolo Pozzolini, Country Leader di LEO Pharma Italia, «ci sentiamo chiamati a rafforzare il nostro ruolo di responsabilità sociale e il nostro sostegno per migliorare la qualità di vita dei pazienti». (A.Cap.)

Mercoledì 20 Maggio 2020

