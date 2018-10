Dermatologia medica accordo Almirall-Allergan

Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Almirall ha annunciato la chiusura dell'accordo per l'acquisizione di un portafoglio di 5 prodotti da Allergan's Medical Dermatology Unit negli Stati Uniti, che migliorerà ulteriormente la sua posizione nel più grande mercato dermatologico del mondo. La transazione è stata chiusa per un corrispettivo in contanti di $550 milioni. Il portafoglio acquisito comprende 4 marchi maturi e in crescita per acne e dermatosi e sarecycline' per il trattamento orale dell'acne. «Ora che acquisiamo una massa critica e un potenziale di crescita nel mercato statunitense della dermatologia medica, è anche il momento giusto per valutare le opzioni strategiche per il nostro business nel settore dell'estetica», commenta Peter Guenter, Chief Executive Officer di Almirall.(A.Cap.)riproduzione riservata ®