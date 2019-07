Dermatite atopica: novità da Almirall

MILANO - L'azienda Almirall ha esercitato la propria opzione per ottenere in licenza i diritti di sviluppo e commercializzazione di lebrikizumab, per il trattamento della dermatite atopica e di altre patologie in Europa. A febbraio Almirall e Dermira avevano stipulato un accordo in base al quale Almirall esercitava un'opzione di esclusiva in cambio di un pagamento anticipato di 30 milioni di dollari. Come risultato della decisione di Almirall, l'azienda si impegna a pagare 50 milioni di dollari a Dermira, la quale avrà diritto a commissioni aggiuntive dopo il raggiungimento di traguardi prefissati, inclusi i 30 milioni di dollari in relazione all'avvio di alcuni studi clinici di Fase 3.

Questa decisione segue i risultati positivi, riportati da Dermira a marzo, nell'ambito di uno studio di Fase 2b che ha raggiunto l'endpoint primario e ha dimostrato miglioramenti dose - dipendenti in una serie di variabili che caratterizzano i segni e i sintomi di dermatite atopica da moderata a grave, tra cui prurito e infiammazione cutanea, rispetto al placebo.(A.Cap.)

Mercoledì 17 Luglio 2019, 05:01

