derivante da un bagaglio che si porta appresso. L'uomo è più preparato sulla tattica, non c'è niente di male a dirlo».

Francesca Brienza, giornalista e compagna dell'allenatore Rudi Garcia ora al Marsiglia, a Quelli che il calcio era a fianco di Collovati. «L'errore grave - sottolinea - è dire che non capisci in quanto donna. Allora le calciatrici e gli arbitri donna non capiscono? È sbagliato generalizzare e improvvisare. Non dobbiamo basarsi sulle opinioni superficiali».

In serata Collovati, via twitter, si è scusato per le frasi pronunciate in tv, ammettendo che «sono state inopportune e involontariamente sessiste. Mi scuso, non era mia intenzione offendere nessuno». Ma le polemiche non accennano a placarsi. Ieri è intervenuto l'ad della Rai Fabrizio Salini che ha chiamato i vertici di Raidue esprimendo irritazione per le parole usate da Collovati. L'opinionista ed ex calciatore ora rischia la sospensione.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA