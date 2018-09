Derby, la data torna in discussione

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Mancano più di due settimane, ma il derby Roma-Lazio fa già discutere. La stracittadina, infatti, si giocherà sabato 29 settembre alle 18 come stabilito dal calendario obbligato per la suddivisione dei big match tra Sky e Dazn (andrà in onda sulla piattaforma satellitare). Quel giorno, però, al centro di Roma è prevista la maxi manifestazione del Pd contro l'attuale governo. E di conseguenza le forze dell'ordine dovrebbero dividersi tra il derby e un corteo a rischio. Impossibile anticipare a venerdì il match visto che mercoledì si giocherà il turno infrasettimanale (Roma-Frosinone e Udinese-Lazio) o posticiparlo a domenica visto che i giallorossi martedì 2 ottobre avranno il delicato impegno di Champions col Viktoria Plzen. Difficile anche spostarlo alle 20,30 (a manifestazione finita) visto che ciò comporterebbe il dirottamente della visione del match da Sky a Dazn. Osservatorio e Questura saranno a lavoro nei prossimi giorni anche coi due club per studiare il giusto piano di sicurezza da attuare. (F.Bal.)