«Depositi pieni? Troppi morti e pochi dipendenti»

Troppi decessi e troppi tagli da anni, così Ama resta in panne e il deposito scoppia. Dall'azienda spiegano infatti che da ottobre 2020 a marzo 2021 ci sono stati 4.763 decessi in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+30%). E si tratta di un incremento confermato anche nei primi 8 giorni di aprile, con 79 defunti in più anche per effetto del Covid.

L'Ama è inoltre sotto organico ma a breve è in arrivo un incremento del personale sulla base del piano assunzioni già approvato dal Campidoglio, così da raggiungere progressivamente gli spazi necessari per 60 mila nuove sepolture.

Solo che il problema è doppio: le cremazioni procedono a rilento rispetto alla richiesta effettiva e le sepolture soffrono la mancanza di posti liberi nei cimiteri. Daloo scorso gennaio sono in atto interventi mirati per trovare 100 posti in più a settimana presso il cimitero Flaminio. (L.Loi.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Aprile 2021, 05:01

