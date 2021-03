Denunciato l'aggressore della coppia gay in metro

Emilio Orlando

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza l'hanno immortalato mentre aggrediva una coppia gay alla stazione di Valle Aurelia, il 3 marzo scorso. Un episodio di violenza che ha destato preoccupazione nella Capitale e allarme nelle associazioni.

Ieri i poliziotti del distretto Aurelio hanno identificato e denunciato il responsabile del pestaggio. Si tratta di Gioele Torelli di 31 anni, incensurato residente tra Anguillara e Jesolo in Veneto. L'uomo si era reso già responsabile di un fatto analogo all'aeroporto di Venezia dove, nel mese di febbraio, aveva avuto un diverbio con una donna ed in quella occasione era stato identificato dagli agenti della polizia frontiera. Proprio grazie a questo particolare gli agenti lo hanno riconosciuto e denunciato per il reato di lesioni.

