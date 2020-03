DENUNCIA DEL PRESIDENTE CONTARINA

Mario Fabbroni

Sono tra i pochi esercizi commerciali aperti e frequentatissimi, al punto che le file distanziate da parte dei clienti spesso raggiungono diverse decine di metri. Ma le farmacie sono anche a rischio rapina, tanto che a Roma «in due giorni si sono già registrati quattro furti fra il tardo pomeriggio e la notte e due colpi non andati a segno - denuncia il presidente di Federfarma Lazio e vicepresidente nazionale di Federfarma, Vittorio Contarina -. I ladri rompono la vetrina e forzano la cassa, prendono i soldi e qualche farmaco. Mascherine e altri dispositivi di protezione purtroppo nelle farmacie non ne abbiamo e quindi non li trovano».

Alla paura del virus, per i farmacisti si aggiunge anche quella di venire derubati. «Lavoriamo quotidianamente in una condizione di grande pericolo sanitario e psicologico - evidenzia ancora Contarina - anche a causa dei numerosi furti e rapine che stiamo subendo in questi difficili giorni. Per questo abbiamo chiesto aiuto alle Forze dell'ordine. E devo ringraziare la Polizia e l'Arma dei carabinieri che stanno predisponendo pattugliamenti speciali».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA