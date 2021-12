Delirio tamponi, stop prenotazioni: tutti in fila

Un controllo dell'ultimo minuto, prima di sedersi al cenone con i nonni, o la paura per quel raffreddore sospetto: la corsa ai tamponi sta mandando in tilt ambulatori e farmacie. File di ore per gli utenti: da via Oderisi da Gubbio a via Padova, da viale Marconi a via Tiburtina nella zona Casal Bertone, tutti in attesa visto che molti ambulatori da ieri non prendono più neanche le prenotazioni e rimandano il molecolare a martedì 28. Anche per i test rapidi nelle farmacie, su tutta Roma, gli appuntamenti slittano a dopo Natale. Non ci sono neanche i medici di base a prescrivere tamponi. E i casi non mancheranno; l'allerta tra le famiglie sta salendo. Più di tremila casi nel Lazio (1.510 solo a Roma), vale a dire 2300 in più in 24 ore.

Il Governatore Zingaretti ha anticipato: «I flussi ci porteranno in zona gialla, dipende dai comportamenti: faccio quindi appello al buon senso. E l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato: «Bisogna mantenere i nervi saldi e correre con le dosi booster, con le vaccinazioni ai più piccoli e aumentare le somministrazioni degli anticorpi monoclonali». (L.Loi.)



