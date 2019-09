Delicatezze di pesce, in versione tapas portoghesi in salsa fusion. La cucina del Gu-Mi regala emozioni ai palati amanti del pescato, con un format che non incide sul portafogli. Una chicca in zona Chinatown dove ci si delizia di tacos, tartare, panini, fish&chips e burritos davvero golosi, dalle ampie derive asiatiche e sudamericane. Imperdibili i panini polpette di baccalà con salsa marinara o il gamberoni e bacon con mayo sriracha e il taco tartare di ricciola condita con leche de tigre, con camote, choclo fritto e julienne di cipolla rossa; intriganti tutte le tartare e il fish&chips di merluzzo, per una vasta scelta (quasi) sempre accompagnata da irresistibili patatine artigianali. Per chi vuole assaggiare più piatti, ci sono gli sfizi per l'aperitivo, in formato mignon, per accompagnare i cocktail speciali di una lista che comprende anche sei originali spritz come l'Artichoke (Cynar, prosecco e soda).

GU-MI, via Prina 2/a, Milano - tel.

02/83.533.243 - chiuso domenica - costo medio 25 euro.

(C.Bur.)

Mercoledì 11 Settembre 2019, 05:01

