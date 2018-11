DELIBERA AI RAGGI X

Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Le nuove regole a Roma colpiscono definitivamente anche alcune attività ritenute «non compatibili con il decoro storico e artistico del sito tutelato dall'Unesco all'interno del centro storico». Qui, nelle aree di interesse storico, artistico e monumentale e a Villa Borghese, viene introdotto il divieto per i centurioni.Arriva infatti lo stop all'esercizio di «qualsiasi attività che, dietro offerta o corrispettivo in denaro, anche pattuito al momento, configuri la mercificazione della propria o altrui persona, come soggetto fotografico anche con abbigliamento storico o costumi in genere». Stretta anche per i saltafila, che negli stessi luoghi non potranno svolgere «attività di intermediazione e promozione di tour turistici, vendere biglietti per musei, teatri ed eventi culturali e turistici, promuovere attività commerciali, di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché di ogni altra attività di impresa che non sia espressamente autorizzata e risultante dal titolo abilitativo». Per queste ed altre attività è previsto anche il Daspo.