Del Vecchio diventa il Paperone d'Italia

Mario Fabbroni

Non solo il testa a testa tra Jeff Bezos e Bill Gates. C'è un duello tutto italiano nella classifica in tempo reale aggiornata ogni 24 ore dalla rivista Forbes, quella degli uomini più ricchi al mondo. Si è infatti consumato il sorpasso di Leonardo Del Vecchio nei confronti di Giovanni Ferrero. È lui, il patron di Luxottica, il nuovo Paperone d'Italia, con una patrimonio personale di circa 24,2 miliardi di dollari. Uno sprint delle ultime settimane che lo ha portato a scalare posizioni su posizioni, dalla 50ma alla 39ma, scalzando il re della Nutella che invece è scivolato al 46mo posto con un portafoglio 21,9 miliardi di dollari. Terzo italiano Giorgi Armani, in 139ma posizione mondiale. Silvio Berlusconi si conferma per ora il sesto più ricco del Belpaese, con 7 miliardi di dollari.

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 05:01

