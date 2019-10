Del Prato presidente EASD

ROMA - Il professor Stefano Del Prato, docente di Endocrinologia all'Università di Pisa e già presidente della Società Italiana di Diabetologia (SID), è stato eletto presidente della European Association for the Study of Diabetes (EASD).

Del Prato, che ricopre attualmente la carica di presidente del board scientifico della European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD), entrerà in carica come presidente EASD dal primo gennaio 2020, per un mandato di 2 anni. L'EASD, insieme all'ADA (American Diabetes Association), rappresenta la più importante società scientifiche di diabetologia del mondo. «E' un incarico di grande responsabilità, motivo di soddisfazione anche per tutta la comunità scientifica italiana, coesa e altamente rispettata a livello internazionale e di altissimo livello», commenta Del Prato.(A.Cap.)

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 05:01

