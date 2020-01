Del Grosso collabora, Anastasiya trema

Tremano i pusher delle principali piazze di spaccio della Capitale e soprattutto la comitiva di Anastasiya Kylemnyk e Giovanni Princi.

Valerio del Grosso, l'assassino di Luca Sacchi, infatti ha deciso di collaborare e, nei prossimi giorni, sarà sentito dal sostituto procuratore Nadia Plastina per chiarire non solo le circostanze che (lo scorso 23 ottobre) hanno condotto alla morte del personal trainer - ucciso con un colpo di pistola alla testa all'Appio Latino - ma anche le responsabilità di chi è coinvolto nella maledetta compravendita di droga. Cosa potrebbe accadere al cospetto degli investigatori?

Che Del Grosso, in carcere insieme a Paolo Pirino per il delitto, oltre a raccontare ai magistrati del coinvolgimento di Anastasiya e Princi, attribuirà anche nuovi ruoli e precisi coinvolgimenti di altri pusher delle principali piazze di spaccio di Roma, sodali dell'organizzazione criminale per cui lavoravano Del Grosso, Pirino e Marcello De Propris. L'assassino di Sacchi, inoltre, potrebbe fare i nomi dei capi del traffico di stupefacenti e parlare della figura di Fabio Casali, un narcotrafficante con contatti con il Sud America che, dieci giorni prima della morte di Luca, aveva parlato al telefono con Princi. Infine il pasticcere di Casale Monastero intende collaborare per mappare lo spaccio della Capitale, da San Basilio a Tor Bella Monaca, da La Rustica a piazza Coleman, quartieri dove lo spaccio è gestito dalle famiglie calabresi Marando, Pupillo e de Selva, che controllano il narcotraffico avvalendosi di malavitosi albanesi. Un pericoloso connubio criminale come sottolineato dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri.

